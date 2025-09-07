A màghjina : a torra d’Agnellu, guardiana di u mare
Depuis la pointe d’Agnellu et sa tour, sur le sentier des douaniers, les randonneurs comme les promeneurs d’un jour découvrent une succession de panoramas uniques. À chacun d’immortaliser le sien.
