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A màghjina - Veranu sott’à a torra d'Agnellu


le Mercredi 22 Avril 2026 à 07:25

Au premier plan, les griffes-de-sorcière en fleurs tapissent le littoral. En arrière-plan, la tour d’Agnellu se dresse sur son promontoire rocheux, face à une mer calme, marquant l’un des paysages les plus caractéristiques du nord du Cap Corse, à proximité de Macinaggio et des îles Finocchiarola.
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