A màghjina : Un locu delicatu da curà


le Lundi 18 Août 2025 à 07:27

Caché au cœur du maquis, ce bassin d’eau cristalline incarne la beauté sauvage de la Corse intérieure. Un lieu fragile à préserver, loin des foules et du bruit, pour que la nature y garde ses droits.
Si vous aussi avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, d'un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.  Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beautéSi, comme , vous avez capturé un cliché — une photo que vous avez vous-même réalisée — mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com.







