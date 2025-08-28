CorseNetInfos
A màghjina : U sole si cala nant'à Capu di Fenu


le Jeudi 28 Août 2025 à 07:25

À la plage du grand Capo, le soleil s’efface derrière l’horizon comme pour marquer la fin d’un été, laissant dans son sillage la nostalgie douce-amère des vacances qui s’achèvent.
Si, comme Sabrina Gradt, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée et mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com.
