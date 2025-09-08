A màghjina : U sognu di a luna nant’à Bastia
La lune s’élève dans un ciel de soie, peignant l’horizon de teintes pastel. Bastia se recueille dans cette lumière douce, et le clocher de Santa Maria semble dialoguer en silence avec l’éternité.
Si vous, aussi, avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.