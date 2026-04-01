CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Battì Manfruelli, dessinateur de presse 29/04/2026 Bonifacio baptise sa place Marie-José Nat, hommage à l’enfant du pays devenue grande actrice 22/04/2026 À Pioggiola, le cirque comme langage universel au cœur d’une rencontre franco-allemande 22/04/2026 Bastia : la communauté d’agglomération vote un budget de 80 millions d’euros et mise sur la stabilité fiscale 22/04/2026

A màghjina - U filanciu, patrone di u celu ajaccinu


le Jeudi 23 Avril 2026 à 07:25

Chaque jour, le Milan (u filanciu) survole la plaine de l’aéroport d’Ajaccio jusqu’au château de la Punta. En quête de lapins et de rongeurs, il scrute le sol avec une précision redoutable, dominant son territoire depuis les airs.
Si, comme Antoine de Seze, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos