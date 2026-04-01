A màghjina - U filanciu, patrone di u celu ajaccinu
Chaque jour, le Milan (u filanciu) survole la plaine de l’aéroport d’Ajaccio jusqu’au château de la Punta. En quête de lapins et de rongeurs, il scrute le sol avec une précision redoutable, dominant son territoire depuis les airs.
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