A màghjina - U celu si specchia nant’à u Benedettu
L’étang du Benedettu, situé sur la commune de Portivechju, est une lagune côtière bordée de pins et de maquis. Par temps calme, sa surface lisse renvoie le ciel comme un miroir. Ce jour-là, les nuages bas et les éclaircies s’y reflètent presque à l’identique, donnant au paysage une impression de double horizon.
