Pietra di Natale à la clémentine de Corse 14/11/2025

A màghjina - U celu si specchia nant’à u Benedettu


le Samedi 15 Novembre 2025 à 07:25

L’étang du Benedettu, situé sur la commune de Portivechju, est une lagune côtière bordée de pins et de maquis. Par temps calme, sa surface lisse renvoie le ciel comme un miroir. Ce jour-là, les nuages bas et les éclaircies s’y reflètent presque à l’identique, donnant au paysage une impression de double horizon.
Si, comme Patrice Bel, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







