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A màghjina - U Castellu : una sentinella di petra trà celu è mare


le Mardi 9 Juin 2026 à 07:25

Dominant le village depuis un éperon rocheux, les ruines du Castellu de Castellu-Brandu rappellent l'importance stratégique de cette ancienne forteresse médiévale. Entre les maisons et les escaliers de pierre, la silhouette imposante de ses murailles témoigne encore de plusieurs siècles d'histoire
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