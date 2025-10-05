CorseNetInfos
A màghjina - Tramontu nant’à Sanguinarii


le Dimanche 5 Octobre 2025 à 07:25

Les îles Sanguinaires se découpent dans la lumière d’un soleil couchant, aperçu depuis le pont d’un navire de la Corsica Ferries. Vers 18 h 30, la mer se teinte d’or et les nuages sombres accentuent le contraste d’un horizon à la fois paisible et terriblement angoissant.
Si, comme Lucien Queroli , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin d Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







