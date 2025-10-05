A màghjina - Tramontu nant’à Sanguinarii
Les îles Sanguinaires se découpent dans la lumière d’un soleil couchant, aperçu depuis le pont d’un navire de la Corsica Ferries. Vers 18 h 30, la mer se teinte d’or et les nuages sombres accentuent le contraste d’un horizon à la fois paisible et terriblement angoissant.
