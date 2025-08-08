CorseNetInfos
A màghjina : Torra di Portu, una sentinella sopra à u mare


le Vendredi 8 Août 2025 à 06:48

La tour de Portu, vestige du XVIᵉ siècle, domine un éperon de granit rouge et veille sur le golfe du même nom. Là, le mariage du rocher ocre et du bleu profond de la Méditerranée révèle la beauté sauvage de cette merveilleuse côte ouest de la Corse.
Si vous aussi, comme Sabrina Mariani;avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, d'un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.







