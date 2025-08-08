A màghjina : Torra di Portu, una sentinella sopra à u mare
La tour de Portu, vestige du XVIᵉ siècle, domine un éperon de granit rouge et veille sur le golfe du même nom. Là, le mariage du rocher ocre et du bleu profond de la Méditerranée révèle la beauté sauvage de cette merveilleuse côte ouest de la Corse.
Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté