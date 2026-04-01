A màghjina - Terra Nova di Bastia, a citadella
Accrochée à la roche, tournée vers le large, Terranova veille sur le Vieux-Port. Entre remparts et façades baignées de lumière, le quartier raconte Bastia, tandis que la mer Tyrrhénienne, en contrebas, porte encore l’écho des siècles et des départs.
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