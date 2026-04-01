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A màghjina - Terra Nova di Bastia, a citadella


le Mardi 21 Avril 2026 à 07:32

Accrochée à la roche, tournée vers le large, Terranova veille sur le Vieux-Port. Entre remparts et façades baignées de lumière, le quartier raconte Bastia, tandis que la mer Tyrrhénienne, en contrebas, porte encore l’écho des siècles et des départs.
Si, comme Sabrina Mariani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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