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A màghjina - Sott’à u sole corsu, trà alivu è caracutu


le Dimanche 19 Avril 2026 à 07:25

Dous une lumière claire de printemps, l’olivier aux reflets argentés se mêle au caracutu aux feuilles sombres. Plus loin, comme posée dans le paysage, une église se devine dans la douceur du relief. Un instant simple, baigné de soleil, où la Corse respire en silence.
Si, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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