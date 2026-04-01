A màghjina - Sott’à u sole corsu, trà alivu è caracutu
Dous une lumière claire de printemps, l’olivier aux reflets argentés se mêle au caracutu aux feuilles sombres. Plus loin, comme posée dans le paysage, une église se devine dans la douceur du relief. Un instant simple, baigné de soleil, où la Corse respire en silence.
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@cni