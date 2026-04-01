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A màghjina - Ruglianu, Macinaghju è Capraia


le Samedi 11 Avril 2026 à 07:07

Depuis Ruglianu, la confrérie veille en silence autour de Sant’Agnellu di Ruglianu, accrochée au flanc du maquis. En contrebas, Macinaghju s’ouvre à la mer, tandis que Tuminu dessine la crête. Au loin, mais pas tant que ça, comme posée sur l’horizon, Capraia flotte entre ciel et eau.
Si, comme Gérard Audoin, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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