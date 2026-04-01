A màghjina - Ruglianu, Macinaghju è Capraia
Depuis Ruglianu, la confrérie veille en silence autour de Sant’Agnellu di Ruglianu, accrochée au flanc du maquis. En contrebas, Macinaghju s’ouvre à la mer, tandis que Tuminu dessine la crête. Au loin, mais pas tant que ça, comme posée sur l’horizon, Capraia flotte entre ciel et eau.
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