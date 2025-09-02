A màghjina - Ponte di e cinque arche in Galeria
À Galeria, u Ponte di e Cinque Arche s’étire avec grâce au-dessus du Fangu. Ses cinq arches de pierre, patinées par le temps, dessinent une mélodie minérale dans le silence du maquis. Ici, l’ombre et la lumière se répondent, l’eau et la montagne se reflètent. Le pont relie les rives autant qu’il relie la mémoire des hommes à la beauté immuable de la nature.
Si, comme Françoise Geronimi vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté