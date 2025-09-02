CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
L'hommage de Biguglia à l'enseignante : l’école Toussaint Massoni devient l’école Marie‑Ange Nannini 02/09/2025 Ogma : une IA corse pour aider les restaurateurs à publier sur les réseaux sociaux 01/09/2025 Visites guidées du CIAP à Ajaccio : des balades qui font voyager dans le temps 01/09/2025 Deux nouveaux sites retenus pour le loto du patrimoine en Corse 01/09/2025

A màghjina - Ponte di e cinque arche in Galeria


le Mardi 2 Septembre 2025 à 07:31

À Galeria, u Ponte di e Cinque Arche s’étire avec grâce au-dessus du Fangu. Ses cinq arches de pierre, patinées par le temps, dessinent une mélodie minérale dans le silence du maquis. Ici, l’ombre et la lumière se répondent, l’eau et la montagne se reflètent. Le pont relie les rives autant qu’il relie la mémoire des hommes à la beauté immuable de la nature.
Si, comme Françoise Geronimi vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté







