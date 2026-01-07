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A màghjina - Pinu, trà mare è machja, un ghjuvellu di u Capicorsu


le Lundi 29 Juin 2026 à 07:30

Nichée au cœur d'une végétation luxuriante, la commune de Pino dévoile toute la beauté sauvage du Cap Corse. Entre maquis, montagnes et Méditerranée, cette vue met en lumière l'ancien couvent Saint-François, dont la silhouette domine un paysage préservé où patrimoine et nature se répondent dans une remarquable harmonie.
Si, comme Tom Pasquier-Orsini , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.








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