A màghjina - Pinu, trà mare è machja, un ghjuvellu di u Capicorsu
Nichée au cœur d'une végétation luxuriante, la commune de Pino dévoile toute la beauté sauvage du Cap Corse. Entre maquis, montagnes et Méditerranée, cette vue met en lumière l'ancien couvent Saint-François, dont la silhouette domine un paysage préservé où patrimoine et nature se répondent dans une remarquable harmonie.
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