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A màghjina - Magnificu Niolu


le Vendredi 24 Avril 2026 à 07:15

Au cœur du Niolu, entre roches sculptées par le temps et eau d’une limpidité saisissante, le paysage s’ouvre comme une parenthèse intacte. Ici, tout respire la force et l’équilibre : la montagne, l’eau, la lumière. Un décor préservé, presque hors du temps, où le silence n’est troublé que par le murmure du courant.
Si, comme Annick Medori , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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