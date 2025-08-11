CorseNetInfos
A màghjina : Luna piena sopra u mare di Sulinzara


le Mardi 12 Août 2025 à 07:07

À l’aube, la pleine lune éclaire la mer devant Solenzara, projetant son reflet doré jusqu’aux rivages. En toile de fond, les aiguilles de Bavella se découpent dans la brume du matin, offrant un spectacle rare aux premiers navigateurs du jour.
Si vous aussi, comme Alain Lonegro, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, d'un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.







