A màghjina : Luna piena sopra u mare di Sulinzara
À l’aube, la pleine lune éclaire la mer devant Solenzara, projetant son reflet doré jusqu’aux rivages. En toile de fond, les aiguilles de Bavella se découpent dans la brume du matin, offrant un spectacle rare aux premiers navigateurs du jour.
