A màghjina - Luna Rossa nantu à u mare tirrenu
Vue depuis la route entre Ville di Petrabugnu et San Martinu, a luna rossa s’est levée au-dessus de la Tyrrhénienne, dessinant sur la mer un chemin de feu et de silence, comme une passerelle entre la nuit corse et l'horozon.
Si, comme Archange Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.