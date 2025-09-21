CorseNetInfos
A màghjina - Lucciana è u Borgu


le Dimanche 21 Septembre 2025 à 07:10

Lucciana au premier plan, Borgu en arrière : deux villages voisins longtemps rivaux, mais unis par la beauté de leurs paysages entre montagne et mer, un ravissement pour Louma M ' Natura
Si vous aussi avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







