CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
À table - Veau aux châtaignes (Vitellu cù e castagne) 19/10/2025 Téléthon - À vélo de Siscu à Siscu : Pari réussi pour… l'accordéoniste Armand Paoli 19/10/2025 Dans le ciel corse, un évènement astronomique exceptionnel 19/10/2025 Premiers passagers du téléporté Angelo : ce qu'ils en ont pensé 18/10/2025

A màghjina - L’alba nantu à a Marana


le Dimanche 19 Octobre 2025 à 07:39

Au petit matin, la plage de la Marana s’éveille doucement. Le silence n’est rompu que par le murmure des vaguelettes qui viennent lécher les pieux usés par le temps. Entre mer et ciel, la lumière naissante teinte l’horizon de rose et d’or, comme une promesse tranquille d’une nouvelle belle journée en Corse.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos