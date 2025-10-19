A màghjina - L’alba nantu à a Marana
Au petit matin, la plage de la Marana s’éveille doucement. Le silence n’est rompu que par le murmure des vaguelettes qui viennent lécher les pieux usés par le temps. Entre mer et ciel, la lumière naissante teinte l’horizon de rose et d’or, comme une promesse tranquille d’une nouvelle belle journée en Corse.
