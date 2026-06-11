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A màghjina - In u strettu di l'Inzecca


le Jeudi 11 Juin 2026 à 07:15

Au cœur du défilé de l’Inzecca, les eaux vives du Fium’Orbu serpentent entre les blocs de granit polis par les siècles, offrant un paysage spectaculaire où la puissance de la nature se mêle à la quiétude du maquis.
Si, comme Marie-Josée Costa, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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