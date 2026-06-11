A màghjina - In u strettu di l'Inzecca
Au cœur du défilé de l’Inzecca, les eaux vives du Fium’Orbu serpentent entre les blocs de granit polis par les siècles, offrant un paysage spectaculaire où la puissance de la nature se mêle à la quiétude du maquis.
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