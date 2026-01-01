A màghjina - I flamingui di Chjurlinu

CorseNetInfos
le Vendredi 16 Janvier 2026 à 07:24

Dans le silence du petit matin, les flamants roses se nourrissent paisiblement dans la brume de l’étang de Chjurlinu, à Biguglia. Une scène fragile et immobile, où l’eau, le ciel et les oiseaux semblent se confondre, rappelant la richesse naturelle de ce site emblématique aux portes de Bastia.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







