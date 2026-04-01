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A màghjina - Elba si sveglia sott’à un celu di focu


le Mardi 14 Avril 2026 à 07:42

Le ciel s’embrase dès l’aube, entre orange incandescent et bleu limpide. L’île d'Elbe surgit comme une ombre chaude au-dessus d’une mer immobile, encore voilée de brume. Un matin qui annonce la chaleur et la lumière
Si, comme Jéromine Pantanacce, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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