A màghjina - Elba si sveglia sott’à un celu di focu
Le ciel s’embrase dès l’aube, entre orange incandescent et bleu limpide. L’île d'Elbe surgit comme une ombre chaude au-dessus d’une mer immobile, encore voilée de brume. Un matin qui annonce la chaleur et la lumière
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