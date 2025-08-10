A màghjina : E petre mute di Caracu
Au hameau abandonné de Caracu, à Meria, dans le Cap Corse, les vieilles pierres rongées par le temps et enlacées de lierre semblent encore porter l’écho des voix et des pas d’autrefois. Témoins muets d’une vie disparue, elles racontent en silence l’histoire de ceux qui les ont bâties et quittées.
Si vous aussi, comme Annick Medori, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, d'un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.
Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté