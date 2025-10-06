CorseNetInfos
A màghjina - Canella, a magia di a fini d’estate


le Mardi 7 Octobre 2025 à 07:25

À Canella, près de Sari-Solenzara, la fin septembre garde encore des airs d’été. On y nage dans une eau limpide, bercée par la douceur du soleil, avant de prolonger le plaisir autour des tables des paillotes du bord de mer.
Si, comme Louna M'Natura, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







