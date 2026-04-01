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A màghjina -Bastia, trà dui porti è mille storie


le Lundi 13 Avril 2026 à 07:23

Depuis le jardin Romieu, Bastia s’offre en tableau. Le Vieux-Port s’étire dans la lumière, bercé par le calme des embarcations, tandis qu’au loin les ferries rappellent le va-et-vient du monde. Entre intimité et horizon ouvert, la ville semble suspendue, fidèle à ses racines autant qu’ouverte au large.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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