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A màghjina - Bastia s’arrizza in lume è in silenziu


le Vendredi 10 Avril 2026 à 07:38

Depuis la route du front de mer, Bastia s’éveille sous une lumière dorée, entre ciel limpide, mer immobile et une brume légère posée sur l’horizon. Un instant suspendu, simple et précieux, où la ville et la mer semblent ne faire qu’un
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