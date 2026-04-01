CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Battì Manfruelli, dessinateur de presse 29/04/2026 Ligue 2 : les Bastiais ramènent le nul (1-1) de Clermont et gardent l'espoir d'un maintien théorique… mais presque impossible 24/04/2026 Ajaccio : un bateau en partance pour rejoindre la flottille internationale pour Gaza 24/04/2026 À Bastia, la ministre Françoise Gatel au contact des élus et des acteurs économiques 24/04/2026

A màghjina - Barcaghju, u silenziu di u portu


le Samedi 25 Avril 2026 à 07:56

À Barcaghju, au bout du Cap Corse, le port vit à son rythme, loin du bruit et de l’agitation. Les bateaux de pêche y reposent comme suspendus entre deux sorties en mer, face à la silhouette de la Giraglia.
Si, comme Gérard Audoin, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos