A màghjina - Barcaghju, u silenziu di u portu
À Barcaghju, au bout du Cap Corse, le port vit à son rythme, loin du bruit et de l’agitation. Les bateaux de pêche y reposent comme suspendus entre deux sorties en mer, face à la silhouette de la Giraglia.
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