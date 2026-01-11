A màghjina - Arcu balenu di Sotta
André Milelliri s'est trouvé à point nommé pour fixer cette image d’un arcu balenu complet prise à Sotta depuis le hameau di Salva di Levo, en regardant en direction de l’Ospedale, Burivuli (à gauche) et Raghinu (à droite). "je dois préciser que nous n’avons pas trouvé de chaudron rempli de pièces d’or aux pieds de l’ arcu balenu, comme le prétend la légende Irlandaise, mais que malgré cela il n’y qu’à voir ce spectacle pour vérifier que notre Corse est féerique en toutes saisons" commente notre lecteur
