Zonza : tensions entre la mairie et la société hippique après la fermeture temporaire de l'hippodrome de Viseo 28/08/2025 Stéphane Casalta, figure de la musique corse, est décédé brutalement à 56 ans 28/08/2025  Luri - Clap de fin pour "Opéra déconfiné" 28/08/2025 La Corse est placée en vigilance orange pour le risque orageux 28/08/2025

A màghjina : Aiacciu dopu à u tempurale


le Vendredi 29 Août 2025 à 07:25

Après le passage de l’orage, le ciel d’Ajaccio, vu de Petre Alte sur les hauteurs de Bastelicaccia, s’est transformé en un vaste tableau de lumières. Les derniers nuages sombres s’effacent peu à peu, laissant apparaître les reflets dorés du couchant sur le golfe et les premières lueurs de la ville qui s’éveillent dans la pénombre.
Si, comme Antoine de Seze, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







