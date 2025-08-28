A màghjina : Aiacciu dopu à u tempurale
Après le passage de l’orage, le ciel d’Ajaccio, vu de Petre Alte sur les hauteurs de Bastelicaccia, s’est transformé en un vaste tableau de lumières. Les derniers nuages sombres s’effacent peu à peu, laissant apparaître les reflets dorés du couchant sur le golfe et les premières lueurs de la ville qui s’éveillent dans la pénombre.
Si, comme Antoine de Seze, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.