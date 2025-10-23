A màghjina - A luna si riposa nant’à u Montegrosu
Un instant suspendu au-dessus de la Balagne : la lune semble s’être posée sur le Montegrosu, comme pour reprendre souffle avant la nuit. Dans la lumière dorée du soir, le village s’endort doucement sous le regard tranquille des montagnes.
