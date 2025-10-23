CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ajaccio : Racines de Ciel accueille Léa Simone Allegria au Palais Fesch ce vendredi 23/10/2025 Bastia : le calme avant la tempête ? 23/10/2025 Tempête : Trafic maritime suspendu à Bastia et à l’Île-Rousse 22/10/2025 Conférence : « Le système des arts au service de Napoléon et de la dynastie impériale » 22/10/2025

A màghjina - A luna si riposa nant’à u Montegrosu


le Jeudi 23 Octobre 2025 à 07:51

Un instant suspendu au-dessus de la Balagne : la lune semble s’être posée sur le Montegrosu, comme pour reprendre souffle avant la nuit. Dans la lumière dorée du soir, le village s’endort doucement sous le regard tranquille des montagnes.
Si, comme Mylène Sabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos