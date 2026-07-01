A màghjina - A luce turchina di Carghjese
"Bien avant que le soleil ne franchisse les sommets, la lumière bleutée m'a offert un instant hors du temps. J'ai voulu l'immortaliser, car vivre, c'est aussi savoir contempler, remercier et s'émerveiller" nous écrit Jean-Claude Camü, auteur de cette belle image prise depuis Cargese.
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