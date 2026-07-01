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A màghjina - A luce turchina di Carghjese


le Lundi 6 Juillet 2026 à 07:20

"Bien avant que le soleil ne franchisse les sommets, la lumière bleutée m'a offert un instant hors du temps. J'ai voulu l'immortaliser, car vivre, c'est aussi savoir contempler, remercier et s'émerveiller" nous écrit Jean-Claude Camü, auteur de cette belle image prise depuis Cargese.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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