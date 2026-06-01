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A màghjina - À l'alba di Vizzavona


le Lundi 8 Juin 2026 à 07:18

À l'aube, le col de Vizzavona s'embrase des premières lueurs du jour. Dans le silence de la montagne, la croix dressée sur son cairn se découpe sur l'horizon, offrant une scène où la lumière naissante sublime les reliefs de Corse.
Si, comme Yann Guedon, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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