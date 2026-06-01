A màghjina - À l'alba di Vizzavona
À l'aube, le col de Vizzavona s'embrase des premières lueurs du jour. Dans le silence de la montagne, la croix dressée sur son cairn se découpe sur l'horizon, offrant une scène où la lumière naissante sublime les reliefs de Corse.
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