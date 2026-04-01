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A màghjina - A chjesa ind’u lume


le Dimanche 26 Avril 2026 à 07:25

Au cœur d’un paysage en pleine renaissance, la silhouette d’une église se détache au loin sur la crête. Dominant le maquis qui reverdit, elle rappelle la présence des villages perchés, entre héritage et saison nouvelle, baignés par la lumière claire du printemps.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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