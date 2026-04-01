A màghjina - A bellezza di Ficajola
La plage de Ficajola est une crique préservée située sur la côte ouest de la Corse, près de Piana, offrant des eaux turquoise cristallines et un cadre naturel spectaculaire entre falaises et végétation luxuriante, accessible par une route et un sentier de 15 minutes.
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