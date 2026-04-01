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A màghjina - A bellezza di Ficajola


le Lundi 20 Avril 2026 à 07:18

La plage de Ficajola est une crique préservée située sur la côte ouest de la Corse, près de Piana, offrant des eaux turquoise cristallines et un cadre naturel spectaculaire entre falaises et végétation luxuriante, accessible par une route et un sentier de 15 minutes.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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