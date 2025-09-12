A màghjina - A ballata di a luna sopra San Ghjuvà
C’était dans la nuit brune, Sur le clocher jaunit, Comme un point sur un I... Pascal Salazar s'est trouvé a point nommé à proximité de San Ghjuvà pour fixer l'instant précis où l'astre lunaire vient se positionner au-dessus de l'un de ses campanile, rappelant ainsi la "Ballade à la lune" d'Alfred de Musset…
