CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Handball N2 - Corte veut ouvrir son compteur points 12/09/2025 A Rimigna ce samedi Piazza'llu Quartieri à Portivechju 12/09/2025 Monticello : plusieurs blessés après un accident de la circulation 12/09/2025 Ajaccio -"Insulaire dans l'âme" à l'affiche des Scontri di San Benedetto 11/09/2025

A màghjina - A ballata di a luna sopra San Ghjuvà


le Vendredi 12 Septembre 2025 à 07:25

C’était dans la nuit brune, Sur le clocher jaunit, Comme un point sur un I... Pascal Salazar s'est trouvé a point nommé à proximité de San Ghjuvà pour fixer l'instant précis où l'astre lunaire vient se positionner au-dessus de l'un de ses campanile, rappelant ainsi la "Ballade à la lune" d'Alfred de Musset…
Si, comme , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos