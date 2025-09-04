A màghjina - A Marina di Moriani trà luce è timpesta
Un contraste saisissant sur la plage de Moriani : la mer et le sable baignés de lumière font face à un ciel chargé et menaçant, signe d’une météo changeante sur la côte orientale de la Corse
Si, comme Sabrina Mariani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.