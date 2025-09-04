CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Solaro : Un taureau provoque encore un accident sur la RT 10 04/09/2025 ​Pascal Risterucci, figure mythique du Gazélec Ajaccio, s’est éteint à 87 ans 03/09/2025 Une centaine de clubs et associations pour la fête du sport ce week-end à Bastia 03/09/2025 Le tribunal judiciaire d'Ajaccio accueille de nouveaux magistrats et greffiers 03/09/2025

A màghjina - A Marina di Moriani trà luce è timpesta


le Jeudi 4 Septembre 2025 à 07:21

Un contraste saisissant sur la plage de Moriani : la mer et le sable baignés de lumière font face à un ciel chargé et menaçant, signe d’une météo changeante sur la côte orientale de la Corse
Si, comme Sabrina Mariani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos