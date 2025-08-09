A màghjina : A Citadella di Bastia
Sous le ciel limpide de Bastia, l’ancienne poudrière et la prison de Santa Chjara veillent encore, tandis que le clocher rose de Santa Maria s’élève au-dessus des remparts, tourné vers l’horizon bleu de la mer Tyrrhénienne.
