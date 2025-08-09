CorseNetInfos
A màghjina : A Citadella di Bastia


le Samedi 9 Août 2025 à 20:25

Sous le ciel limpide de Bastia, l’ancienne poudrière et la prison de Santa Chjara veillent encore, tandis que le clocher rose de Santa Maria s’élève au-dessus des remparts, tourné vers l’horizon bleu de la mer Tyrrhénienne.
Si vous aussi, comme Tom Pasquier-Orsini, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, d'un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.  
Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté







