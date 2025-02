À la voile entre la Corse et Marseille, ces avocats bio voyagent sans empreinte carbone

286 km. C’est la distance qu’ont parcouru des avocats corses à bord du Barbaranova, un voilier de 18 mètres de long, pour rallier Marseille depuis Calvi. Une initiative lancée par le collectif Bourlingue & Pacotille, spécialisé dans le transport de marchandises à la voile. “Notre entreprise existe depuis 2020”, explique Nicolas Rousson, co-directeur de la coopérative. “À travers ce projet de transport de marchandises à la voile, il y a plusieurs objectifs. Le premier, c’était de trouver une alternative décarbonée au transport maritime, car ce dernier produit 3 % des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est l’équivalent d’un pays comme l’Allemagne.” L’alternative leur est apparue comme une évidence. “Nous sommes marins, et nous savons que le vent, qui est une énergie inépuisable, est très présent en mer, surtout quand on quitte la côte.”



L’autre objectif de Bourlingue & Pacotille, c’est “d’utiliser les bateaux de plaisance autrement”. “Aujourd’hui, il y a environ un million de bateaux de plaisance, et certains ne servent en moyenne que trois jours par an”, précise Nicolas Rousson. “On voulait qu’ils soient plus utiles, donc on a commencé à transporter des marchandises avec des propriétaires qui acceptaient de prêter leur bateau.” Enfin, l’entreprise souhaite “défendre l’agriculture paysanne en Méditerranée”. “L’objectif, c’est de mettre en valeur et de soutenir les producteurs qui font de l’agriculture paysanne.” L’agriculture paysanne, c’est une branche de l’agriculture qui s'inscrit dans des critères de durabilité et de respect de l'environnement.