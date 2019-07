A la rencontre des stagiaires de l'ARIA dans le Ghjunsani

C'est chaque année, l'évènement culturel que tout le Ghjunsani. attend avec impatience.

Les 22èmes Rencontres internationales de théâtre en Corse, chère à Robin Renucci se déroulent du 14 juillet au 10 août.

C'est l'occasion pour tous de se retrouver réunit dans un projet fondateur, celui de placer la création

théâtrale populaire au coeur de la vie.

Le principe de ces Rencontres est désormais ancré dans les esprits.

Il y a d'abord, du 14 juillet au 10 août 2019 4 semaines de stage, de réalisation, ouvert à tous: comédiens, techniciens, professionnels ou amateurs, de tout âge. qui partent à la découverte

des différents aspects de la scène, en immersion complète dans un environnement exceptionnel.

Entre temps, du 3 au 10 août 2019, les stagiaires vont à la rencontre du public en proposant tous les jours des représentations publiques, des spectacles,des rencontres et des ateliers, dans les villages, sur les places, dans les champs ou les châtaigneraies de la vallée du Ghjunsani.

À l’affiche cette année, Molière, Culioli, Sophocle, A. de Casanova, Tchekhov, Lispector et bien d’autres auteurs qui vont venir résonner dans nos montagnes tout au long de ce stage de réalisation, au coeur du Parc Naturel Régional.

Plus de 100 personnes travaillent pendant ces quatre semaines, pleines de découvertes, de rencontres, recherches, pratiques théâtrales, lectures, créations,

impromptus, veillées, tout cela orchestré par un corps pédagogique et technique

de professionnels accomplis.

C’est un moment fort de théâtre en Corse l’été, depuis 22 ans.



" C’est à nouveau une aventure unique qui nous rassemble cette année avec le même enthousiasme

et la même ferveur. Elle nous réunit dans un projet fondateur, celui de placer la création

théâtrale populaire au coeur de la vie. Les habitants et le territoire du Ghjunsani se prêtent avec générosité à ce partage, nous savons que l’identité d’un lieu s’affirme et se vivifie dans la rencontre et la découverte de l’autre. Mais ce projet serait vain si chacun se retrouvant ici n’était pas confronté à l’acte puissant et transformateur du théâtre dans sa pratique exigeante. L’aboutissement

est certes miraculeux, il s’agit de construire en quatre semaines une dizaine d’oeuvres et de les confronter au grand public, mais le cheminement dans cette construction l’est tout autant.

Le travail quotidien de chaque équipe, administrative, technique, artistique

est particulièrement intense et il est mûri de longues années de découvertes

et de pratiques transversales qui ne peuvent s’exercer que dans ce cadre privilégié" commente Robin Renucci.

"Le travail quotidien de chaque équipe, administrative, technique, artistique est particulièrement intense et il est mûri de longues années de découvertes et de pratiques transversales qui ne peuvent s’exercer que dans ce cadre privilégié.

Ce stage de réalisation a pour projet de conforter chacun des participants à travers une démarche

personnelle et collective approfondie, initiés et néophytes de tous âges, de toutes conditions et de tous pays y travaillent ensemble dans un souci d’enrichissement mutuel et d’altérité" poursuit le Président de l'ARIA, avant de conclure:

" Le public a l’occasion lui aussi de pratiquer et d’élargir sa compréhension du monde en spectateur

actif et émancipé en participant s’il le désire à de nombreux ateliers prévus à son intention.

Merci à chacune et à chacun de soutenir L’Aria et de nous rejoindre dans cette aventure collective d’éducation populaire respectueuse et solidaire au coeur du Parc naturel régional de Corse".