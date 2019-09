A la découverte de cinq start-up corse, très prometteuses

La Corse est une région où les start ups ne cessent de se créer. Lors de la dernière résidence ajacienne d’accélération de start ups, cinq nouvelles jeunes entreprises ont bénéficié d’un accompagnement en quelques jours. L’occasion de les rencontrer et les découvrir ....Jean-Louis Bac et Oliver Fradin ont entamé cette aventure il y a déjà quelques temps en créant un papier toilette humide en sachet individuel. Ce produit est tout public même si certaines cibles notamment au niveau des amateurs d’activité « outdoor » sont privilégiées.« Nous sommes les premiers à proposer ce produit en emballage individuel en Europe. Notre papier est biodégradable Au niveau de notre commercialisation, nous avons un site internet marchand et nous avons déjà quelques distributeurs en France, en Suisse et prochainement en Arabie Saoudite ».Une application qui pourrait bien contribuer au développement du commerce de proxinmité qui connaît des difficultés. C’est l’un des challenge de Popay, lancé par Thomas Casanova et Alexandre Crettet. Les deux jeunes hommes travaillent depuis un an sur ce projet qui sera utilisable en novembre avec trois villes pilotes : Bastia, Ajaccio et Issy Les Moulineaux. « Il s’agit d’une application qui sera reliée aux sites marchands existants des commerçants et qui permettra aux utilisateurs de lancer une recherche sur le produit qu’il souhaite acquérir près de chez lui rapidement. Les magasins qui lui seront proposés sera en fonction de sa géolocalisation ».En savoir plus : https://www.facebook.com/popayapp/ Monter une SCI, réaliser une vente d’un bien immobilier à l’une de ses sociétés est souvent un parcours du combattant. Alexis Vincent-Castelli associé à Maureen Arcadu-Panzani et Ludivine Bernard a créé cette entreprise permettant de faciliter les choses. Installée sur Porto-Vecchio, cette entreprise compte déjà de nombreux clients potentiels intéressés.« L’objectif de notre entreprise est de permettre à un particulier d’obtenir des liquidités en vendant un de ses biens immobiliers à une société qu’il détient. Lors de ce genre de transaction, il faut souvent s’adjoindre les services d’un avocat fiscaliste, d’un notaire, d’une banque et d’un expert comptable. Notre agence propose d’être l’interlocuteur unique du particulier en absorbant la complexité de l’opération. Pour cela nous disposons d’un réseau national dans les différents domaines d’expertise ».Site internet prochainement en ligne : sevendreasoimeme.comUn drone qui pourrait prévenir les dangers et les incendies, c’est aujourd’hui possible avec la start up Midgard lancée par Laurent Terramorsi, pompier de profession et Anne-Sophie Cadre, ingénieure aéronautique. Avec d’autres associés ils travaillent sur ce nouveau modèle de drone. « Doté de plusieurs capteurs et caméras, le drone sera en mesure d’effectuer plusieurs relevés avant que ces données soient analysées par l’Intelligence Artificielle de MidGard. Cela permettra d’assister les services d’incendies et de secours. Il peut également servir pour détecter des anomalies dans certaines installations ou analyser l’état d’une plantation agricole ».En savoir plus : https://www.midgard-ai.com Cette start up a orienté son projet vers l’environnement et l’écologie. Adrien Gérard, Emmanuel Cron et Sébastien Belarbre veulent mêler l’utile à l’agréable. « Notre plateforme proposera des défis utiles à l’environnement avec une valeur ajoutée. L’idée c’est de faire confiance à l’intelligence collective. Par exemple nous organiserons prochainement un nettoyage collectif d’une rivière. Un artiste qui travaille avec des matériaux recyclables sera présent et réalisera avec les déchets collectés une performance. ».Site internet à venir.