A l'aéroport de Calvi le chantier de l'aviation d'affaires de nouveau à l'arrêt

Le chantier concernant les travaux de réaménagement de l'aire de stationnement d'affaires et générale ainsi que la création d'une aire d'avitaillement AVGAS, initiés par la Collectivité de Corse, et supervisés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Corse, n'en finit pas de faire parler de lui.

Après un premier arrêt de plusieurs mois pour un problème technique rencontré lors de la réalisation d'un bâtiment dédié à l'aviation générale, les travaux pouvaient reprendre au mois de novembre 2020.

Le financement de ces travaux d'un montant de 3 240 021,50€ (HT) est assuré par la Collectivité de Corse, alors que la CCI de Haute-Corse assure le suivi du chantier.

Trois lots ont été attribués dont deux à la Société Routière de Haute-Corse pour la démolition, les terrassements, réseaux et chaussées, tuyauterie d'équipements et un autre à la SCAE pour toute la partie électricité.

Dès la reprise du chantier, les engins étaient à pied d'oeuvre pour procéder à un décaissement très important, côté nouveau bâtiment de l'aviation générale et côté parking de l'aviation d'affaires.

Durant ces travaux, dont la durée était fixée à 6 mois, deux postes commerciaux étaient impactés, ce qui en cette période de l'année et compte-tenu de la situation liée à la crise sanitaire n'avait rien de dramatique.

Tout était donc sur les bons rails, jusqu'à quelques semaines en arrière où le chantier a été interrompus, sans la moindre explication!

Aujourd'hui, on se veut rassurant en indiquant à des professionnels du tourisme qui attendent avec impatience la livraison de ce chantier, que celui-ci a été interrompu en raison des intempéries que la microrégion de Balagne a pu connaître le mois dernier et que tout devrait rapidement rentrer dans l'ordre.

Le problème, c'est que le beau temps est revenu mais que les engins sont eux toujours à l'arrêt et que de l'eau stagne dans les parties qui ont été décaissées.

Des problèmes d'infiltrations dans les sols sont eux évoqués.

Cette reprise du chantier qui rappelons-le doit être livré d'ici le mois de mai, est fortement espérées par l'ensemble des professionnels, d'autant que les nouvelles qui leur sont fournies sur l'activité des vols commerciaux ont de quoi interpeller.

Rappelons qu'en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, l'aéroport de Calvi-Balagne a été contraint à se plier aux nouvelles exigences, à savoir que la plateforme est devenue bi-tronçon sur les vols bord à bord de et sur Marseille et Nice (les avions font uniquement un stop à Calvi avant de poursuivre leurs vols de et vers Bastia ou Figari).

A cette contrainte qui est toujours en cours, une diminution des rotations de et vers Marseille, Nice et Paris serait à la pointe des discussions.

Tous espèrent que ces travaux concernant l'aviation d'affaires et générale reprennent au plus vite.

C'est en tout cas la volonté de la Collectivité de Corse et de la CCI.

Pour ce qui est de la programmation des vols, là aussi, tous attendent avec impatience une communication.