A l'EREA Francine Leca d'Ajaccio, un banc rouge pour alerter, sensibiliser et agir contre les violences

Sensibiliser, éduquer et faire réfléchir. C’est dans cet esprit que l’EREA Francine Leca d’Ajaccio a mis en place une journée entièrement consacrée à l’égalité entre les sexes et aux droits des femmes. En partenariat avec l’association Femmes Solidaires, l’établissement a mobilisé élèves et enseignants autour d’un programme riche : expositions, débats, ateliers interactifs et performances artistiques ont rythmé cette journée d’échanges.



Point culminant de cette mobilisation, l’inauguration d’un banc rouge dans la cour de l’établissement a donné une dimension symbolique forte à cet engagement. Peint par les élèves de CAP Peintre applicateur en revêtement, ce banc se veut un espace de mémoire et d’espoir. "Ce n’est pas qu’un simple symbole. Ce banc est là pour sensibiliser, mais aussi pour agir. Il doit rappeler à toutes et tous que les violences existent, qu’il faut les combattre et accompagner celles qui en sont victimes", a souligné Dominique Andreani, présidente de l’association Femmes Solidaires lors de la cérémonie. Le choix d’installer ce banc dans un établissement scolaire n’est pas anodin. "C’est en éduquant aujourd’hui que l’on pourra construire une société plus égalitaire demain."