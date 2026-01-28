A deux mois des municipales, Core in Fronte alerte sur la situation des hameaux à Portivechju

Olivier Sauli (au premier plan) énonce ses propositions pour améliorer la vie dans les hameaux à Portivechju.
Sur place, aucun représentant de Femu a Corsica, et pour cause, souligne Olivier Sauli, cette conférence de presse a été organisée à l’initiative de Core in Fronte : « Ca ne rentre pas dans le cadre de la campagne, mais ça participe à faire vivre le débat public. » Cela dit, ajoute le porte-parole de Core in Fronte pour le Suttanacciu, « je pense que Femu sera entièrement d’accord avec nos propositions ». Pour rappel, mi-décembre, Core in Fronte et Femu a Corsica annonçaient se lancer dans une candidature commune pour l’élection municipale porto-vecchiaise. Sans dévoiler la composition de leur liste, ce que leurs concurrents n’ont pas fait non plus d’ailleurs à ce jour. A une différence près : on sait que Jean-Christophe Angelini et Georges Mela mèneront leur liste respective. Core in Fronte et Femu a Corsica n’ont, pour l’heure, pas encore rendu public le nom du (ou de la) chef de file de leur campagne porto-vecchiaise. Ca ne saurait tarder, rassure Olivier Sauli : « C’est acté pour la tête de liste. On la présentera la semaine prochaine avec l’ensemble de la liste, qui se finalise. »
"Nos hameaux ne sont pas voués à devenir des banlieues dortoirs"
Non, s’ils ont donné rendez-vous à la presse ce samedi matin devant l’usine d’eau potable de Nota, ce n’est pas pour parler de l’élection des 15 et 22 mars prochains. Ce n’est pas non plus pour parler d’eau : « Symboliquement, notre présence ici est un petit message par rapport aux problèmes d’eau sur le territoire », confirme Olivier Sauli, en référence aux restrictions d’eau dans l’Extrême-Sud, lesquelles, coïncidence, ont été levées la veille par la préfecture. La dizaine de militants porto-vecchiais de Core in Fronte présents samedi autour d’Olivier Sauli souhaitait alerter sur la situation des hameaux à Portivechju : « Nos hameaux ne sont pas voués à disparaître pour se transformer en banlieues dortoirs périphériques d’un centre progressivement menacé de stagnation. Ils ne sont pas non plus condamnés à la dépossession foncière et à la spéculation immobilière. Enfin ils ne sont pas destinés à devenir des cartes-postales alibis d’une pression touristique non maîtrisée », énonce Olivier Sauli. Si le plan local d’urbanisme porto-vecchiais - dont l’approbation définitive est imminente - intègrera la perspective de construire des infrastructures publiques au sein des hameaux principaux, cela n’est pas suffisant, estime Core in Fronte : « Les hameaux sont gérés dans leur globalité, alors que chacun a son histoire propre et ses spécificités », déplore Sandrina Pautot-Terrazzoni, une militante porto-vecchiaise. « La vision pour les hameaux contenue dans le PLU, on la trouve assez floue pour le moment », complète Olivier Sauli.
Ce qui est proposé
Core in Fronte choisit donc de soumettre une liste non exhaustive de propositions : création d’un conseil des hameaux, réunions municipales délocalisées avec participation directe de la population, budget d’investissement fléché par hameau, politique de rénovation du bâti existant, politique de priorisation d’accès aux Corses selon un statut de résident fixé à dix ans, élargissement du transport public collectif, création de lieux de vie associatifs et culturels, soutien aux commerces de proximité, développement du covoiturage, protection des terres à vocation agricole, soutien aux agriculteurs et éleveurs locaux, valorisation des circuits courts, lutte contre les incendies, mise en place et renforcement du rôle de garde-champêtre et enfin refus du mitage bétonné de résidences secondaires, « fleurons de la colonisation française de peuplement ». Olivier Sauli ne chiffre pas ce programme, qui n’en est pas un, rappelle-t-il : « Ce sont des propositions que nous soumettons au débat, même si bien sûr, on va les retrouver durant la campagne. »
"Nos hameaux ne sont pas voués à devenir des banlieues dortoirs"
Non, s’ils ont donné rendez-vous à la presse ce samedi matin devant l’usine d’eau potable de Nota, ce n’est pas pour parler de l’élection des 15 et 22 mars prochains. Ce n’est pas non plus pour parler d’eau : « Symboliquement, notre présence ici est un petit message par rapport aux problèmes d’eau sur le territoire », confirme Olivier Sauli, en référence aux restrictions d’eau dans l’Extrême-Sud, lesquelles, coïncidence, ont été levées la veille par la préfecture. La dizaine de militants porto-vecchiais de Core in Fronte présents samedi autour d’Olivier Sauli souhaitait alerter sur la situation des hameaux à Portivechju : « Nos hameaux ne sont pas voués à disparaître pour se transformer en banlieues dortoirs périphériques d’un centre progressivement menacé de stagnation. Ils ne sont pas non plus condamnés à la dépossession foncière et à la spéculation immobilière. Enfin ils ne sont pas destinés à devenir des cartes-postales alibis d’une pression touristique non maîtrisée », énonce Olivier Sauli. Si le plan local d’urbanisme porto-vecchiais - dont l’approbation définitive est imminente - intègrera la perspective de construire des infrastructures publiques au sein des hameaux principaux, cela n’est pas suffisant, estime Core in Fronte : « Les hameaux sont gérés dans leur globalité, alors que chacun a son histoire propre et ses spécificités », déplore Sandrina Pautot-Terrazzoni, une militante porto-vecchiaise. « La vision pour les hameaux contenue dans le PLU, on la trouve assez floue pour le moment », complète Olivier Sauli.
Ce qui est proposé
Core in Fronte choisit donc de soumettre une liste non exhaustive de propositions : création d’un conseil des hameaux, réunions municipales délocalisées avec participation directe de la population, budget d’investissement fléché par hameau, politique de rénovation du bâti existant, politique de priorisation d’accès aux Corses selon un statut de résident fixé à dix ans, élargissement du transport public collectif, création de lieux de vie associatifs et culturels, soutien aux commerces de proximité, développement du covoiturage, protection des terres à vocation agricole, soutien aux agriculteurs et éleveurs locaux, valorisation des circuits courts, lutte contre les incendies, mise en place et renforcement du rôle de garde-champêtre et enfin refus du mitage bétonné de résidences secondaires, « fleurons de la colonisation française de peuplement ». Olivier Sauli ne chiffre pas ce programme, qui n’en est pas un, rappelle-t-il : « Ce sont des propositions que nous soumettons au débat, même si bien sûr, on va les retrouver durant la campagne. »
-
Au SC Bastia après la défaite face à Montpellier : il faut relancer, rapidement, la dynamique positive
-
Eau : les restrictions levées dans l’Extrême-Sud de l'île après le redressement des réserves
-
Cinéma - « Si je meurs je viendrai vous le dire » à l’affiche du cinéma le Régent à Bastia
-
Crans-Montana - "Levée de la détention provisoire" du propriétaire du bar, après le versement d'une caution de 200.000 francs suisses
-
Haute-Corse : le préfet place la lutte contre la criminalité organisée au cœur des actions de l’État en 2026