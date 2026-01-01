Eau : les restrictions levées dans l’Extrême-Sud de l'île après le redressement des réserves

Retour à la normale pour le barrage de Figari comme celui de l’Ospedale (Archives Julien Castelli)
Au 21 janvier, le niveau de remplissage cumulé des deux barrages de l’Extrême-Sud atteint 68 %, contre 51,5 % à la même date en 2025. Pour la première fois depuis le printemps 2025, les réserves d’eau disponibles sont donc supérieures à celles constatées l’an dernier, selon les données communiquées par la préfecture de Corse-du-Sud.
Au regard de cette amélioration, l’ensemble des mesures de restriction de l’usage de l’eau est levé sur le territoire concerné.
La préfecture souligne que ce redressement est « le fruit des efforts consentis par les habitants » des communes soumises à des restrictions depuis le 29 septembre. Sont concernées Bonifacio, Figari, Lecci, Monacia d’Aullène, Pianottoli-Caldarello, Porto-Vecchio, San Gavino di Carbini, Sotta et Zonza.
« Il convient de saluer le civisme des usagers, qui ont respecté les mesures mises en place dans un contexte particulièrement tendu », indique la préfecture.
Les services de l’État mettent également en avant la mobilisation des acteurs de la gestion de l’eau dans l’Extrême-Sud. Cette coordination a été jugée « déterminante pour sécuriser les réserves disponibles et permettre le remplissage le plus efficace possible des barrages » au cours des derniers mois.
Si la situation hydrologique s’améliore, la préfecture appelle toutefois à la vigilance. L’ensemble des acteurs concernés s’engage, en tout cas, à travailler, dès les prochaines semaines, à des mesures destinées à « prévenir et limiter la réitération de la crise » observée à l’automne dernier, dans un contexte de vulnérabilité structurelle de la ressource en eau dans le sud de l’île.
