A Zonza, les travaux de requalification du cœur de village ont démarré

Au coeur de l’Alta Rocca, Zonza est un carrefour dont les routes mènent à Quenza, Bavella, Porto-Vecchio et Levie. Mais c’est surtout un village qui ne manque pas de charme et où il est plaisant de s’arrêter siroter un café, avec vue imprenable sur les montagnes. Pour toutes ces raisons, Zonza est pris d’assaut en saison, et il est bien difficile d’y garer son véhicule. L’objectif de l’opération portée par la municipalité - dont le coût chiffré à près de 5 millions d’euros (en deux tranches) est financé à 80 % par l'Etat et la Collectivité de Corse au titre du plan Avenir Montagne - est de construire un ouvrage qui permette la gestion des flux touristiques et qui réponde aux besoins sociaux, économiques et environnementaux de la commune.



Trois équipements en un

Soit la création de trois équipements, en surplomb de l’aire de jeux pour enfants et du city-stade : une place publique, un parking couvert et un bâtiment administratif. Ce nouvelle structure va se positionner en extension du petit rond-point qui dessert toutes les destinations de l’Alta Rocca. Entouré de restaurants, ce giratoire est considéré comme le centre névralgique du village, qui manquait d’air parfois du fait de l’affluence touristique, conjuguée à l’exiguïté des lieux.



Le projet ambitionne de redonner de l’air à Zonza : le bâtiment administratif aura une superficie de 388 m². Il comportera le nouveau point d’information touristique du village ainsi qu’une salle polyvalente. Gratuit, le parc de stationnement des véhicules (3 040 m2 couverts, pour cent places), occupera plusieurs niveaux. La place publique de 1 100 m², sera située au-dessus de bâtiment et deviendra à n’en pas douter le nouveau « spot » incontournable avec vue sur l’Alta Rocca. Un espace pensé pour mieux gérer les flux touristiques, avec des navettes qui partiront en direction de Navette, mais aussi « pour améliorer le confort de vie des habitants », souligne le maire Nicolas Cucchi, qui espère voir le projet aboutir dans le courant de l’année 2027.



L'ancienne caserne de gendarmerie rénovée

En parallèle, la municipalité porte un autre gros projet, évalué à 3 millions d’euros et financé lui aussi dans le cadre du plan Avenir Montagne. Il consiste à requalifier l’ancien bâtiment de la gendarmerie, dans lequel a élu domicile le Musée de la Résistance corse, lequel bénéficiera à terme d’une extension. Dans ce bâtiment, qui sera contigu au futur bâtiment administratif et parking, il est prévu d’aménager une salle de conférence. Enfin, une résidence pour séniors, constituée de sept logements meublés, y verra également le jour.