À Turin, les élèves du lycée Fium’Orbu conjuguent l’italien sur le terrain

Cap sur le Piémont pour trente-sept lycéens du Fium’Orbu, partis en immersion à Turin du 31 mars au 4 avril dernier. Encadrés par une équipe enseignante aux profils variés — Mme Cosenza (Italien), Mme Alberti (Management), M. Cucci (EPS), Mme Drogueux (Économie-Gestion) et M. Pieri (Histoire-Géographie) — les élèves ont vécu une parenthèse interdisciplinaire aussi riche que structurante.



Derrière ce voyage, plusieurs objectifs croisés : perfectionner leur italien, découvrir le rôle de Turin dans l’histoire de la péninsule, et vivre pleinement la culture du Bel Paese. L’ancienne capitale du Risorgimento s’est révélée dans toute sa splendeur : de la majestueuse Piazza Castello au toit du Lingotto, ancienne usine de la FIAT reconvertie, en passant par le Palais royal de Venaria Reale, le Musée du cinéma, la Basilique de Superga ou encore le MAUTO, dédié à l’automobile italienne.



Culture, chocolat et ciel bleu piémontais

Le séjour a aussi laissé place à la douceur : entre la montée vertigineuse dans l’ascenseur panoramique de la Mole Antonelliana, les merveilles du Musée égyptien — le second plus grand au monde — et les plaisirs du palais lors d’une visite du Choco Story Torino ponctuée d’une dégustation au mythique café Pfatisch, les jeunes ont pleinement goûté à la ville, au sens propre comme au figuré. Pour beaucoup d’entre eux, issus d’un territoire rural, ce voyage a représenté bien plus qu’un simple déplacement : une ouverture, une promesse d’autonomie à venir. « C’est une porte d’entrée vers l’Italie, une incitation à la (re)découvrir plus tard, par soi-même », soulignent les enseignants.



Apprendre, voyager, partager

Au-delà des visites, les élèves ont été partie prenante du projet : organisation de tombolas, loto, implication dans le financement du séjour… L’expérience a aussi été humaine, collective. Une occasion rare de tisser des liens entre camarades, mais aussi avec les enseignants, dans un cadre différent et stimulant.



Eleves et enseignants "tiennent à remercier la Cité scolaire du Fium’Orbu, les parents d’élèves, les communes, les commerçants locaux, l’agence Giraglia Voyages, les transports Calendini et les nombreux partenaires qui ont soutenu ce projet". Un projet d’école, un souffle européen, et une belle manière d’apprendre hors les murs.