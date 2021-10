Dans le but de faire connaitre son association et promouvoir le patrimoine insulaire, Bastien Caraccioli a lancé son premier évènement-défi : un départ à pieds ou en vélo de Palleca et une arrivée à Sarra di Farru. Les participants accompagneront le jeune sportif sur 70 kilomètres et s’arrêteront dans chaque village ce jeune homme passionné par le sport et par sa terre, expliquera aux gens présents les objectifs de « l’attrape-rêves » : « Les participants pour l’instant sont des amis, qui ne pas forcément sportifs, mais qui me soutiennent dans mon quotidien, et qui ont choisi d’adhérer à l’association. »



Ce défi, ouvert à tous, est parrainé par François Patacchini, champion de trail et véritable inspiration pour Bastien Caraccioli pour sa longévité dans la pratique de la course à pieds. Des partenaires privés ont choisi de soutenir ces actions comme Altor, qui fournit les tenues, le Proxi Leonetti de Biccisgià qui fournit le ravitaillement, Apex Travaux Spéciaux, Sylvatica, Albertini orthopédie, les Eaux St Georges, Chrono corsica, Tex Racing, les bougies de Saurina, A Zappera ou l’Atelier de Paulin. L’association a également sollicité les communes qui seront traversées samedi afin d’obtenir une aide supplémentaire. Un soutien que le sportif remerciera en proposant son aide pour la mise en place d’activités ludiques au sein des villages. « Je souhaite revenir au sein des communes qui m’ont aidé afin de réaliser une activité ludique qui mette en valeur le patrimoine. Pour Sarra di Farru par exemple, j’ai déjà mon idée. »





Ainsi, ce samedi 9 octobre dès 9 heures, l’épreuve débutera sur la départementale du Haut Taravu et les participants traverseront au total 8 villages : Palleca, Cuzzà, les Bains de Guitera, Livesi, Arghjusta, Macà è Croci, Bicchisgià et Sarra di Farru.



Dans les prochains mois, l’association organisera d’autres défis partout en Corse. Le prochain se déroulera au Printemps, toujours sur le même principe : partager un bon moment autour du sport.