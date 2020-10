A Sarrola-Carcopino, la guerre de l'opposition contre le maire

Les deux élus de l’opposition et l’équipe Pà Cambià Sarrula è Carcupinu, n'y sont pas allés de main morte. Depuis quelques jours, un communiqué publié sur les réseaux sociaux, accuse le maire, Alexandre Sarrola, de les avoir exclus d'une commission d'urbanisme où pourraient y avoir été débattu, le projet de lotissements sur la commune.



"Nous savons que plusieurs projets de lotissements sont en cours et qu’ils ont été à l’ordre du jour. Sachant que Sarrola-Carcopino n’est toujours doté d’aucun Plan Local d’Urbanisme, et que le débat sur la définition des Zones Agricoles Protégées que nous avons maintes fois demandé nous a toujours été refusé, quelle aura été cette fois la teneur des petits arrangements amicaux ?", a écrit en ces termes l'opposition.



Jean-Joseph Battistelli nous a d'ailleurs confié, qu'il enverrait une courrier à la préfecture dans le courant de la semaine prochaine pour "dénoncer tout ce qui ne va pas, les pseudos projets et le manque de transparence."





Le maire au créneau



Souvent critiqué pour l’explosion des zones commerciales que connait la commune depuis qu'il est au pouvoir, Alexandre Sarrola s'insurge face à ces accusations qu'il considère comme diffamatoires : " Ce mercredi il n’y avait pas de commission, c'était une simple réunion de travail avec mes conseillers. De plus, j'ai bien voulu leur ouvrir la porte aux trois commissions alors que n'ayant fait que 20% des voies, ils n'y auraient pas eu accès. Ils sont totalement hors sujet, c'est sûrement pour cette raison qu’ils ne sont pas élus aux responsabilités. Par contre ils sont experts en fake news. Notre expérience dans la gestion des affaires de la commune n’est plus à prouver. J’encourage les deux membres de l’opposition de ne plus manquer à leur responsabilités et à utiliser leur droit à la formation ou de se rapprocher de mes services administratifs de la commune très compétents avant de déverser sur la place publique des allégations erronées et diffamatoires."



Concernant les permis de construire de lotissement, Alexandre Sarrola explique que le seul projet en cours ayant fait polémique est celui situé sur des terrains de la famille des membres de l’opposition. "Ils ont pour unique objectif de créer un clivage parmi les habitants du village. Je me réserve ainsi le droit d’ester en justice.", poursuit-il.