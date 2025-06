À Saint-Florent, les écoliers du Nebbiu dessinent leur territoire

Pour la troisième année consécutive, le Grand Site de France Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio – golfe de Saint-Florent, a renouvelé son concours de dessin à destination des élèves du Nebbiu. Organisée entre janvier et mars 2025, l’opération a réuni 323 participants issus des écoles primaires et du collège du territoire. Consacrée cette année aux paysages terrestres et maritimes du Grand Site, la thématique visait à développer chez les jeunes une meilleure connaissance de leur environnement, en les invitant à l’observer, l’interpréter et le représenter. Ce concours s’inscrit dans une démarche de sensibilisation menée depuis plusieurs années par le Syndicat mixte.



Trois catégories étaient en lice, correspondant aux cycles 2, 3 et 4 de l’Éducation nationale. Le jury, composé du Syndicat mixte, du CAUE de Corse et de l’Inspection académique de Haute-Corse, a désigné les lauréats après délibération. Chez les plus jeunes (cycle 2), Maggy s’est vu attribuer le premier prix, suivie d’Eva, Soufiane, Anastasia et Angelina. Dans le cycle 3, Baptiste, Dahman et Jeremy composent le podium. Enfin, dans le cycle 4, Pierre remporte le concours, devant Jackson et Giulia.



La remise des prix a eu lieu le jeudi 26 juin à la Maison du Grand Site à Saint-Florent, en présence des élèves primés, de leurs familles, de leurs enseignants et de la direction académique. Une visite de l’espace scénographique a conclu l’événement, qui continue de faire du dessin un levier pour mieux comprendre, et faire aimer, le territoire.